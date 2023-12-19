السجن 3 سنوات لعامل متهم بالاتجار في مخدر الحشيش بالجيزة

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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر عصام حسين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14390 لسنة 2023 جنايات الجيزة،

للمتهم "وحيد. ن" 22 سنة، عامل بمقهي، أنه حاز وأحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

وردت معلومات لقسم شرطة الجيزة، تفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، وعقب التأكد من صحة المعلومات.

استهدفت القوات من ضبط المتهم، وبحوزته 4 قطع من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة بيعه والهاتف للتواصل مع عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

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