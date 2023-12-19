 بيان: الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك خمس مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيان: الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك خمس مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 10:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 10:21 ص

أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" لدى "مركز التحكم والتنسيق المشترك" بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خمس مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل مكتب البعثة خمس حوادث إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين. ولحقت أضرار بمبنى سكني واحد في دونيتسك، فضلا عن منشأة للبنية التحتية المدنية".

وقال البيان إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مناطق كويبيشيفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك.


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