وزير الري يوجه بسرعة بحث طلب لتوسعة كوبرى على أحد الترع بكفر الشيخ

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التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.

ووجه سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بتوسعة الكوبرى الواقع بمحافظة كفر الشيخ طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.

واستعرض سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيرا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية.

وتناول اللقاء تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية، وتوسعة كوبرى على أحد الترع بمحافظة كفر الشيخ.

وناقش وزير الري أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.

جاء ذلك بحضور النائب محمد الرفاعي عضو مجلس نواب، وأحمد الشيشيني عضو مجلس النواب ، وإبراهيم ابو كيلة عضو مجلس الشيوخ ومحمد شبانة عضو مجلس الشيوخ.