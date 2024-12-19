أعلن نادي الشباب السعودي، رحيل مدربه البرتغالي فيتور بيريرا، بشكل رسمي.

طلب بيريرا الرحيل عن تدريب الشباب من أجل تولي مهمة قيادة وولفرهامبتون الإنجليزي، ولكن إدارة الشباب اشترطت دفع الشرط الجزائي في عقده.

وقال نادي الشباب في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "انتهت العلاقة التعاقدية بين النادي والمدرب البرتغالي فيتور بيريرا، بناء على قرار الأخير بفسخ عقده، والتزامه بدفع الشرط الجزائي".

أضاف البيان: "بيريرا قرر فسخ العقد، رغم رغبة الإدارة في إتمام مدته حتى نهايتها، وهو ما دفع صناع القرار في بدء دراسة العديد من الملفات الخاصة ببعض المدربين من أجل تولي مهمة الفريق بالفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية قد أشارت على مدار الساعات الماضية إلى أن إدارة «الليوث» دخلت في مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب باناثينايكوس اليوناني الحالي.