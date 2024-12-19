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يختتم مهرجان فنون الأداء فعاليات دورته الرابعة في السادسة مساء غد الجمعة، بمسرح السامر بالعجوزة، وسيكون مفاجأة الحفل عرضًا مميزًا لفرقة "عوالم خفية"، تحت قيادة مصممة الاستعراضات شيرين حجازي.

كما سيشهد الحفل توزيع جوائز الدورة الرابعة من المهرجان، بالإضافة إلى تكريمات خاصة لمدربي الورش، بجانب تكريم رؤساء لجان المهرجان، تقديراً لجهودهم ودورهم في إنجاح الفعاليات.

ويتولى إخراج حفل الختام المخرج المبدع أسامة فوزي، بينما ستقدمه الفنانة الموهوبة زينب غريب.

ويقام مهرجان فنون الأداء برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبرئاسة شرفية للمخرج والكاتب أحمد البوهي، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية، بينما يدير المهرجان حسن علي، ويتولى عمرو محروس تنسيق فعالياته كمنسق عام، ويرأس الاتحاد أحمد علي.

ويدعو المهرجان جميع المهتمين بالفن والثقافة لحضور هذا الحدث البارز الذي يجسد تقدير الفنون الأدائية في مصر ويؤكد على التراث الثقافي الغني الذي تمتلكه مصر.