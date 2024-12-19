أصدرت وزارة التموين، اليوم، بيانا مطولا يتضمن حصاد مجمل أنشطة الوزارة خلال عام 2024.

أولا: استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تلبية احتياجات المواطنين على النحو التالي:

* الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/يوم لعدد حوالي (69.5) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 20 قرش للرغيف الواحد بإجمالي سنوي 94.9 مليار رغيف بإجمالي دعم للخبز يقدر بنحو 98 مليار جنيه.

* توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي (61.5) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بإجمالي دعم للسلع التموينية يقدر بنحو 36 مليار جنيه خلال عام 2024 ، بإجمالي دعم يزيد عن 134 مليار جنيه بموازنة 2024 – 2025 للخبز والسلع التموينية معا.

* توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

* توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

* إستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.

* إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/ الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.

* عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء حرصاً على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم.

* أطلقت الوزارة مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه بسعر 150 جنية في منافذ الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة.

ثانيا: توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والاساسية



* في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية، تحقيق الأمن الغذائي، استمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

* بلغ المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية (القمح السكر التمويني الزيت التمويني اللحوم الحية السوداني اللحوم المجمدة الدواجن المجمدة المكرونة (توريدات محلية) حوالي 6 أشهر.

* وقد بلغ حجم توريد القمح في موسم 2024 حوالي 3.43 مليون طن.

* تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.



ثالثاً : المشروع القومي للصوامع



* اعتماد خطة التوسع في زيادة الطاقات التخزينية والانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب بمصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى ما يقرب من (6) مليون طن بدلا من (3.4) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

* تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:

- استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 مليون طن.

- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من عدد 1 موقع إلى 4 مواقع.

- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 4 مواقع إلى 8 مواقع.

- زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 104 شاحنة إلى 109 شاحنة.

- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.

- جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.



رابعا: الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:



* التشغيل التجريبي لمنظومه حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بعدد (28) موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة المواقع.

* ميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهدف تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية.

* جاري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.



خامساً : جهود الوزارة في مجال ضبط الأسعار والأسواق:



• قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات ومنها:

1. استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.

2. تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للإردب جودة 23.5.

3. الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.

4. التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد (120) ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.

* التعاون والتنسيق مع الجهات ومنها:

- التعاون مع "اتحاد الغرف التجارية" شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها.

- التعاون مع "إدارة التعيينات بالقوات المسلحة" لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية.

- إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس / أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة.

- التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

- التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلى في مجال الدعم السلعي والغذائي وتوفير السلع الأساسية:(السكر – الأرز – المكرونة – اللحوم – الدواجن) لصالح التحالف الوطني، و الاتفاق على شراء التحالف الوطني الكوبونات المطروحة من قبل الوزارة وتوزيعها على المستحقين، وتخصيص أماكن لصالح التحالف الوطني بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لعرض منتجات الاسر المنتجة والحرف اليدوية.

* توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات :

1. بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوريد السلع الأساسية:

حيث تم الاتفاق على توريد حوالي 1000 طن من السلع الأساسية، بما في ذلك السكر والأرز والمكرونة، لتلبية احتياجات الفئات المستحقة.

2. بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتوفير المواد الغذائية:

حيث شمل البروتوكول تخصيص 20 منفذًا من المجمعات الاستهلاكية لطرح اللحوم الطازجة والسلع الأساسية بأسعار تنافسية، بهدف تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.

3. بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي:

بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بمعهد التخطيط القومي لتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية.

4. بروتوكول تعاون مع شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية لطرحهم بأسعار مخفضة.

5. إطلاق خدمة جديدة لتحصيل مستحقات التموين عبر مكاتب البريد:

حيث بدأت مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية، بهدف تسهيل عملية تحصيل المستحقات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

6. بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية:

وقعت شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية للتعاون فى خدمة المجتمع ومواكبة تحسين مناخ الحياة وسلامة الغذاء وإعداد فنيين مؤهلين لسوق العمل.



سادسًا : ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع



* تم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي : ( القابضة، النيل للمجمعات الاستهلاكية ، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العامة للجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.



سابعًا: مشروع جمعيتي



* تم افتتاح عدد ( 259 ) منفذ بمحافظات الجمهورية ضمن المرحلة الخامسة من المشروع ليصل إجمالى المنافذ( 8474 ) منفذ حيث يوفر عدد (25422) فرصة عمل مباشرة وجاري استكمال تشغيل المرحلة الخامسة من المشروع والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

ثامنًا: مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد

* تم تطوير ورفع كفاءة 44 فرع في عام 2024 ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة 359 مجمع والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.



تاسعًا: تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين



* تم تطوير عدد ( 9 ) مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة وزيادة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى 405 مكتب، منهم عدد 6 مكاتب بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ( وادى فيران – رأس سدر –الحسنة – الشيخ زويد – العريش أول – العريش ثان ) فى اطار مبادرة دمج أبناء سيناء. ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر .كما تم إتاحة فرص عمل لعدد (2777) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية .

* جاري اطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ( 332) مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية.



عاشراً : المناطق التجارية



* توقع عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف تتضمن أنشطة متنوعة وأسواق جملة وهايبر ماركت وخدمات حكومية وأندية اجتماعية.

* تتضمن هذه المشروعات منطقة أرض الكريمات ببني سويف على مساحة 47 فدان وباستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 30 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن انشطة مركز تجارى وأسواق جملة ومنطقة ترفيهية ونادى اجتماعى رياضى وقاعة مؤتمرات ومراكز تدريب وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات ومخازن أدوية، ومنطقة أرض مصنع الثلج بمحافظة بنى سويف على مساحة 2350 متر باستثمارات حوالى 400 مليون جنيه وتوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن انشطة مركز تجارى وهايبر ماركت ومعارض تجارية ،

* والمنطقة الثالثة بأرض العصلوجى بمحافظة الشرقية على مساحة 4 فدان و باستثمارات تقرب من 600 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم.



حادي عشر: أسواق اليوم الواحد



* التوسع في فكرة سوق اليوم الواحد حيث وصل الي ١٥ محافظة وجاري تجهيزه للمحافظات الأخرى بمشاركة ٥٠ شركة في كل سوق وبإجمالي أسواق ٢٤ سوق حتى الأن والهدف منه تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية من خلال تشغيل كافة الطاقات الفائضة بالمصانع التابعة لوزارة التموين.

ثاني عشر : الجهود الرقابية من اجل حماية وصون حقوق المستهلكين

* تم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها (جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة إحتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحاُ غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد والعمل علي تحقيق الردع العام والحد من إرتكابها.

* تم تشديد الرقابة والمتابعة علي الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الإلتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي وذلك من خــلال التنسيق مع الجهـات الحكومية المعنية (وزارة الصحة -الطب البيطري -هيئة سلامة الغذاء).

* إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشرائها.

* أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير عدد (458458) محضر خلال عام 2024 حتى 30/9/2024 وتنوعت فى مجال المخابز والمطاحن ومنافذ التموين والمواد البترولية والاسواق والمحلات العامة.

اجمالى المحاضر 458458



ثالث عشر: إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات والأنشطة التموينية والتجارية ومنها:



* عدد (43) قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإجراء حركة تنقلات لبعض مديري ووكلاء المديريات لرفع مستوى وكفاءة العمل بها، واستكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية للذين بلغوا منهم السن المقررة قانونًا.

* القرار رقم (142) فى 13/8/2024 بتشكيل اللجنة العُليا لفحص الطلبات المُقدمة من السادة أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

* القرار رقم (150) في 25/8/2024 بتشكيل لجنة لمراجعة دورة العمل وإجراءات المحاسبة بين أطراف المنظومة التموينية وحوكمتها بهدف رفع كفاءتها.

* القرار رقم (171) في 8/10/2024 بضوابط وقواعد تداول بعض السلع الاستراتيجية وهي: " الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجُبن الأبيض" وحظر حبسها عن التداول أو اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.

* القرار رقم (175) فى 15/10/2024 بتنظيم منظومة عمل المخابز البلدية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

* التوجيه الوزاري رقم (25) في 1/8/2024 بزيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظًا على استقرار منظومة الخبز البلدي المُدْعم وحقوق أصحاب المخابز.

* التوجيه الوزاري رقم (29) في 31/8/2024 بتشديد الرقابة والمتابعة على توفر كافة السلع والعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

* التوجيه الوزاري رقم (30) في 15/10/2024 بتنظيم سحب عينات القمح والدقيق والنخالة الناعمة من المطاحن للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.



رابع عشر : تشجيع مشاركة القطاع الخاص



* عقد معالي الدكتور الوزير عدد من الاجتماعات مع كلًا من (رئيس اتحاد المستثمرين - مجموعة شركات سامكريت وشركة فيروم مصر – جمعية مستثمري العاشر من رمضان - المؤسسة الدولية الاسلامية - وفد الوكالة الفرنسية للتنمية - وفد بنك ابو ظبي الاول مصر - رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - مجموعة صافولا / الاغذية - شركة مكسب لتجارة التجزئة –امازون - شركة فيزا العالمية - شركة مايكروسوفت العالمية - وكالة ضمان للاستثمارات متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي Miga ).

* مشاركة معالي الدكتور الوزير في الاحتفالية الخاصة بشركة "طلبات مصر" إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية وذلك تشجيعًا للشركات الناشئة و مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

خامس عشر : جولات الوزير بالمحافظات



1- محافظة الاسكندرية

تفقد الدكتور الوزير عدد من المشروعات التموينية بمحافظة الأسكندرية وشملت مركز خدمة المواطنين المطور بباب شرق ومطاحن الاسكندرية للمجمعات، كما تفقد محطة الزيوت والشحوم بالمكس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمقرر ان تصل طاقة التخزين بالمحطة لتصبح 145 الف طن بدلاً من 72 ألف طن.

2- محافظة مرسى مطروح

تفقد الدكتور الوزير عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمات والمنشآت التموينية بمحافظة مرسي مطروح، وعلى رأسهم مصنع تعبئة الغازوأحد المطاحن بمنطقة الكيلو 16 ومركز خدمة مطور وأحد المخازن البلدية بمنطقة علم الروم وكذلك المعرض اللوجستي لبيع السلع الغذائية، واحدى المجمعات الاستهلاكية بوسط المدينة.

3-محافظة الفيوم

تفقد الدكتور الوزير أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم، كما تفقد الصومعة المعدنية والمخبز الآلي وخطوط الإنتاج بفرع مطاحن مصر الوسطي، وافتتح مركز الخدمة المطور بمديرية تموين الفيوم وتفقد معرض "اهلا مدارس" وعدداً من المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة بمدينة الفيوم.

4- محافظة الغربية

تفقد الدكتور الوزير بمحافظة الغربية الصومعة الإماراتية بطنطا، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة العمليات التخزينية التي تعد ركيزة أساسية في منظومة الامن الغذائي ، كما تفقد مطحن العاشر من رمضان بطنطا التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والتي تخدم 5 محافظات لمتابعة سير العمل، وشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وكذلك مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بمدينة طنطا، وفرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا على مساحة "83 فدانا".

5- محافظة البحيرة

تفقد الدكتور الوزير مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة البحيرة ، كما افتتح الدكتور الوزير سوق اليوم الواحد بمركز دمنهور و تفقد الدكتور الوزير سيارات شباب الخريجين، ومطحن سيمون التابع لشركة وسط وغرب الدلتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنطقة أبو الريش، وكذلك صومعة دمنهور التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، ومضرب الوليلي التابع للقطاع الخاص.

6- محافظة بورسعيد

تفقد الدكتور الوزير الاعمال الانشائية لمشروع صومعة غرب ميناء بورسعيد.