مائدة مستديرة عن المرأة في عالم محفوظ في الذكرى الـ113 لميلاد الأديب العالمي

في إطار احتفال وزارة الثقافة المصرية بالذكرى الـ113 لميلاد الكاتب العالمي نجيب محفوظ، يستضيف متحف نجيب محفوظ، بتكية محمد بك أبو الدهب بجوار الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، مائدة مستديرة في الثانية عشرة ظهر الأحد القادم، 22 ديسمبر، لمناقشة العدد الأخير من دورية نجيب محفوظ بعنوان "المرأة في عالم نجيب محفوظ".

يتحدث في الندوة الدكتور حسين حمودة، رئيس تحرير الدورية، بمشاركة عدد من المثقفين والأدباء الذين أسهموا بمقالاتهم في هذا العدد، ومنهم: الدكتور عايدي علي جمعة، الدكتور إبراهيم الشريف، إيمان سند، زياد فايز، وفاء السعيد، حنان راضي، شاهندة الباجوري، وغيرهم. يدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف على المتحف.

تناقش المائدة المستديرة موضوعات عدة متصلة بالموضوع الرئيسي (المرأة في عالم نجيب محفوظ)، ومن أبرزها الرد على الاتهام الموجه للأديب الكبير بأنه لم ينصف المرأة، وأن كتاباته جاءت سلبية تجاهها. يحاول الباحثون من خلال تحليل أعمال صاحب الثلاثية نفي هذا الاتهام.

يقدم الدكتور حسين حمودة قراءة مستفيضة تكشف عن اهتمام محفوظ بالمرأة في إبداعاته، فيما يتناول كل متحدث إحدى أعماله بالتحليل النقدي، مسلطًا الضوء على أسلوبه الإبداعي في تناول قضايا المرأة.