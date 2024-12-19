كتائب القسام تعلن طعن ضابط إسرائيلي والإجهاز على 3 جنود من المسافة صفر في مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، طعن ضابط إسرائيلي والإجهاز على 3 جنود من المسافة صفر شمال غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «تمكن أحد مجاهدي القسام صباح اليوم من طعن ضابط صهيوني و3 جنود من نقطة الصفر، والإجهاز عليهم، واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة».

ومنذ الصباح، يشهد مخيم جباليا غارات جويّة متتالية من قبل طائرات الاحتلال الحربية، التي تنسف مربعات سكنية في منطقة الخلفاء، تزامنا مع استمرار القصف المدفعي، وإطلاق النار.

من جانبها، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ440 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و94 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و129 شهيدًا، و107 آلاف و338 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا لا يزال من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.