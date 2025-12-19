الحصر العددي لدائرة دكرنس يظهر تفوق «البسنديلي والسجيني وبهاء» بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 673,485 مواطنًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 155,089 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 152,394 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 2,695 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق كل من مرشح حزب مستقبل وطن باسم بهاء بلال عبد العزيز بحصوله على 121,327 صوتًا، يليه المرشح المستقل نصحي علي حسن البسنديلي بـ79,452 صوتًا، ثم المرشح المستقل أحمد السيد عبد اللطيف السنجيدي بـ70,569 صوتًا.

كما حصل مرشح حزب حماة الوطن سامي فؤاد المرسي على 62,875 صوتًا، بينما نال المرشح المستقل وليد رضوان عبد السلام رضوان 58,221 صوتًا، وحصل المرشح المستقل مكرم السيد رضوان على 64,788 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك بدء أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى الحصر العددي باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح، من بينهم 84 مرشحًا حزبيًا و118 مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء»، حيث يختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب للدورة المقبلة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.