وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تفتتحان حديقة مدينة ناصر العامة في سوهاج

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقهما اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، ممشى كورنيش النيل الغربي، وكوبري ونفق ميدان الثقافة، ضمن المشروعات التي تم تنفيذها من تمويل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وساهمت هذه المشروعات في وضع حلول جذرية لمشكلات النقل داخل مدينة سوهاج عاصمة المحافظة، فضلا عن تطوير البنية التحتية وتحسين الصورة الحضارية والجمالية للواجهة النيلية الغربية للمدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير البرنامج، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلي المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

استمتعت الوزيرتان إلى عرض من مسئولي المحافظة حول جهود تطوير الكورنيش الغربي لمحافظة سوهاج، بتكلفة 246 مليون جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية والخدمات الحضرية بالمحافظات.

وشملت الأعمال تطوير الطريق والمرافق والإنارة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وتوفير سيولة مرورية، إلى جانب تعزيز المقومات الجمالية للمحافظة.

كما تضمنت أعمال التطوير، إنشاء المرسى السياحي، بتكلفة تقارب 5.9 مليون جنيه، بما يمثل إضافة حضارية وسياحية مهمة لأبناء محافظة سوهاج، حيث تسهم مشروعات التنمية المحلية، وعلى رأسها تطوير الكورنيش بالمحافظات والمناطق الخدمية، في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين، ودعم النشاط السياحي، وزيادة الموارد المالية للمحافظات، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.

واستعرض مسئولو المحافظة مكونات المشروع والكوبري الرابط بين المرحلتين الأولى والثانية من توسعة الكورنيش الغربي، حيث تم إنشاؤه بطول 210 أمتار، بداية من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج وحتى بداية المدينة الطبية، ويبلغ عرضه 13 مترا، ويضم 3 حارات مرورية في اتجاه واحد، إلى جانب رصيف للمشاة بعرض 2.5 متر، مؤكدين أن المشروع يُعد نقلة نوعية في حركة المرور، ويسهم في تقليل الضغط على المحاور الرئيسية، فضلا عن تحسين المظهر الحضاري لكورنيش النيل.

وتتضمن توسعة كورنيش النيل الغربي تطويرا شاملا للمنطقة المحيطة، من خلال تنفيذ ممشى سياحي على النيل، ومرسى سياحي، إلى جانب إنشاء محلات وكافيتريات كمساحات ترفيهية للأهالي والزائرين، فضلا عن أعمال الزراعة والتجميل والإنارة الحديثة، بما يُسهم في تحويل المنطقة إلى مزار سياحي وحضاري متكامل، يخدم أبناء المحافظة ويعزز من جودة الحياة، ويواكب توجهات الدولة في تحسين الخدمات والبنية التحتية ودعم التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

وافتتحت الوزيرتان ومحافظ سوهاج، مشروع إنشاء حديقة مدينة ناصر العامة أمام المديرية المالية ، حيث كان موقع الحديقة عبارة عن سوق عشوائي علي طريق رئيسي بالمدينة بسبب أضراراً بيئية ومرورية واجتماعية لكتلة كبيرة من التجمعات السكنية في حي شرق سوهاج.

وعمل البرنامج على إنشاء سوقا حضاريا بديلا للباعة الجائلين، وتم نقل كل البائعين إليه وإنشاء الحديقة في موقع السوق العشوائي القديم لتكون متنفسا للمواطنين بالحي وواجهة حضارية للمنطقة.

وأشار المحافظ، إلى أن إنشاء الحديقة يأتي ضمن خطة شاملة المحافظة لتوفير متنفس حضاري وآمن للأسر، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بما يليق بأبناء سوهاج ويعزز من الطابع الجمالي للمدن والأحياء.