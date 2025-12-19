الحصر العددي لدائرة كفر الشيخ قلين يظهر تفوق خليفه وعرابي والقطان

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى مركز ومدينة قلين وكفرالشيخ في محافظة كفرالشيخ عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق محمد خليفة من حزب النور حيث حصل على 79 الف و605 صوتا، ومحمد عبد الحميد عرابي عن حزب مستقبل وطن حصل على 75 الف 553 صوتآ ومحى القطان مستقل حصل على 58 الف و79 صوتآ مقابل حصول منافسهم سمير الشهاوى مستقل حيث حصل على 44 الف و97 صوتآ وعلاء ريحان مستقل على 42 الف و335 صوتآ وباسم حجازى حزب الوفد حيث حصل على 36 الف و51 صوتآ

وبلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 681 الف و367 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 115 الف 478 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 112 الف و73 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 3405 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.