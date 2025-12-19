الحصر العددي لدائرة السنطة وزفتى بالغربية يظهر تفوق عامر وربيع وصقر

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة السنطة وزفتى في محافظة الغربية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة ٧٠ ألفًا و٨٩٠ مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع ١١٦ ألفًا و٨٩٠ ناخبًا. وبلغت الأصوات الصحيحة ١٠٩ آلاف و٩٤٧ صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة ١٨٩٢ صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق كل من:

محمد السيد عامر، مرشح حزب مستقبل وطن، الذي حصل على ٧٤ ألفًا و٧٥٩ صوتًا.

محمد منير ربيع، مرشح حزب مستقبل وطن، الذي حصل على ٦٥ ألفًا و٨٨١ صوتًا.

صقر عبد الفتاح صقر، المرشح المستقل، الذي حصل على ٥٩ ألفًا و٧٦٥ صوتًا.

كما حصل عنتر السيد جاد، مرشح حزب العدل، على ٤٧ ألفًا و٦٠٢ صوتًا، وحصل محمد ربيع غزالة، المرشح المستقل، على ٤١ ألفًا و١٦٠ صوتًا، بينما حصل هيثم توفيق زغلول، المرشح المستقل، على ٤٠ ألفًا و٧٥٩ صوتًا. وبذلك، تفوق كل من عامر وربيع وصقر في دائرة تحتاج إلى ثلاثة نواب.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة ٩ مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في ٥٥ دائرة انتخابية موزعة على ١٣ محافظة، يتنافس فيها ٢٠٢ مرشحًا بينهم ٨٤ مرشحًا حزبيا و١١٨ مرشحًا مستقلًا للفوز بـ١٠١ مقعدًا بمجلس النواب، وذلك بعد حسم ٤٠ مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في ١٨ دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، حيث يختار المواطنون من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.