الاتحاد الأوروبي يخصص 900 مليون يورو مساعدات للدول التي تعاني من أزمات إنسانية

أعلن يانيز لينارسيتش مفوض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات ، اليوم الإثنين ، عن تخصيص 900 مليون يورو، أو ما يعادل 998 مليون دولار، خلال العام الجاري لمساعدة الدول التي تتعرض لأزمات إنسانية ، على أن يكون لأفريقيا النصيب الأكبر منه.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، في نشرتها باللغة الإنجليزية ، أن المفوض الأوروبي أكد ، في تصريحات صحفية ، أن هناك مسئولية تقع على عاتق أوروبا بالتضامن وتقديم الدعم للدول وقت الحاجة ، حيث من المنتظر أن تستفيد من هذه المساعدات الأوروبية أكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم ، مشيرا الى أن 400 مليون يورو أو ما يعادل 444 مليون دولار منها، سوف تخصص لدعم برامج التنمية في الدول الأفريقية وحدها.

وأضاف " إن نصيب دول الشرق الأوسط من المساعدات الأوروبية المذكورة سيصل الى 345 مليون يورو أو ما يعادل 383 مليون دولار، على أن يخصص باقي المساعدات (111 مليون يورو) أو ما يعادل 123 مليون دولار لمساعدة دول آسيا وأمريكا اللاتينية.