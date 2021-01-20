 حمزة نمرة يطرح أغنيتي غنوة ليك من قلبي والقصة واللي كان - بوابة الشروق
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حمزة نمرة يطرح أغنيتي غنوة ليك من قلبي والقصة واللي كان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 8:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 8:39 م

طرح منذ قليل المطرب حمزة نمرة ،أغنيتي "غنوة ليك من قلبي"، و"القصة واللي كان" وهم أخر أغنيات ألبوم (مولود سنة 80)، الذي قرر حمزة طرح أغنيتين منه كل يوم أربعاء.

جدير بالذكر أن حمزة نمرة احتفل مؤخرا بوصول عدد مشاهدات أغنية "فاضي شوية" لـ20 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فضلا عن تحقيقها لملايين المشاهدات الأخرى على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

وألبوم "مولود سنة 80" تضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات منها "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، "فاضى شوية" كلمات خليل عز الدين، "مش مهم" كلمات محمد السيد، وجميعهم ألحان حمزة نمرة بخلاف "يابا" من كلمات وألحان اڤو دمرجيا.

ويعود حمزة نمرة بـ"مولد سنة 80" ليطل على جمهوره من جديد بعد غياب لعامين عن الساحة الغنائية منذ إطلاق ألبومه الأخير"هطير من تاني" والذي ضم 10 أغاني من بينها أغنية "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص" وقد حقق نجاحًا كبيرًا خاصة أغنية "دارى يا قلبى" التي تخطت حاجز الـ220 مليون مشاهدة على يوتيوب.


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