الخطوط الجوية البولندية تتوصل لاتفاق مع نقابات عمالية حول شطب وظائف

أعلنت شركة الخطوط الجوية البولندية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تشطب 300 وظيفة لكي تتأقلم مع الواقع الجديد الذي تفرضه جائحة كورونا.



وجرى الاتفاق على شطب الوظائف مع النقابات العمالية. وسوف يتم شطب 150 وظيفة في النصف الأول من العام الجاري، في حين سوف يغادر 150 موظفا الشركة خلال العامين المقبلين، حيث سوف يحصلون على حق المعاش.



وقالت الشركة، إن خفض العمالة يعد مطلبا لبيئة العمل بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى خطة المساعدة التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية.



وكانت المفوضية قد وافقت في منتصف ديسمبر الماضي على تقديم مساعدة حكومية بقيمة 650 مليون يورو "788 مليون دولار" للشركة المتعثرة، تشمل ضخا لرأس المال.



وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا أنها تتوقع نقل 2 مليون راكب خلال عام 2021، وذلك مقارنة بتوقعاتها قبل جائحة كورونا بنقل 12 مليون راكب، وكانت الشركة قد نقلت 10 ملايين راكب خلال عام 2019.