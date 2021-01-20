مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالدقهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى طفل مصرعه دهسا بسيارة أثناء عبورة الطريق في الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ببلاغ لمركز شسرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة باصطدام سيارة بطفـل ووفاته على طريق (ميت غمر/ أوليلة) أمام قرية "سنتماى" دائرة مركز ميت غمر.

وبانتقال الضبط والفحص تبين أثناه قيادة حمدى نصر 35سنة سائق، ومقيم قرية "سنتعاى" دائرة مركز ميت غمر، السيارة رقم ب بى ٤٧١ سوزوكى "فان") اصطدم بالطفل أشرف محسن متولى السيد ومقيم بذات القرية، حال عبوره الطريق أمام القرية ووفائه على إثر ذلك وتم نقل جثمائه إلى مستشفى ميت غمر العام.

وتحررعن ذلك المحضر رقم ١٣٧٧ /٢٠٢١ جنح مركز ميت غمر، وجارى إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.