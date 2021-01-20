سامسونج تكشف عن محرك الأقراص الصلبة «860 إيفو إس إس دي»

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، النقاب عن وسائط التخزين الجديدة "870 إيفو إس إس دي" الجديدة، التي تعد أحدث محركات الأقراص الصلبة "ساتا إس إس دي" المصممة للاستخدام الاستهلاكي، والتي توفر سرعات أعلى في قراءة وكتابة البيانات، وسعر أقل.

وقالت الشركة إن محرك الأقراص الجديد سريع جدًا بحيث يمكنه الوصول فعليًا إلى أقصى سرعة ممكنة للقراءة والكتابة المتسلسلة على أي محرك أقراص "ساتا"، بسرعة قراءة تصل إلى 560 ميجابايت / ثانية وسرعة كتابة 530 ميجابايت / ثانية.

ويمثل الطراز الجديد أيضًا تحسينًا رائعًا، مقارنة بإصداره السابق الذي حمل اسم "860 إيفو" وأطلقته الشركة في 2018، حيث تعد "سامسونج" بسرعات قراءة عشوائية أفضل بنسبة 38 بالمائة تقريبًا وتحسين الأداء المستدام بنسبة 30 بالمائة.

وسيتوفر محرك الأقراص الجديد "إيفو 870" بسعات تخزين متنوعة هي: 250 جيجابايت مقابل 49.99 دولار، و500 جيجابايت مقابل 79.99 دولار، و1 تيرابايت بسعر 139.99 دولار، و2 تيرابايت مقابل 269.99 دولار، و4 تيرابايت مقابل 529.99 دولار.