قال الإعلامي أحمد موسى، إن لديه معلومة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سيرسل خطابًا لمصر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر.

وأضاف، أثناء تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك اتصالات مهمة جارية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى الدور الكبير لهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، في عملية تأجيل الانتخابات.

ولفت إلى التنسيق مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على التأجيل، منوهًا بإجراء اتصالات مع المكتب التنفيذي في القارات.

وكشف أنه تم الحصول على خمسة أصوات موافقة على التأجيل حتى اليوم، مؤكدًا أن هذا القرار سيأتي بناءً على طلب مصر، بسبب أزمة كورونا.