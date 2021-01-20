قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن خطة اللجنة تعمل على محورين، الأول خاص بالتشريع والثاني متعلق بالرقابة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن هناك تشريعات موجودة من الفصل التشريعي السابق، مثل قانون العمل، متابعًا: «سننظم لجان استماع وسندعو ممثلي العمال ومنظمات أصحاب الأعمال والمهتمين بشأن العمال لمناقشة القانون».

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو الخروج بتشريع متوازن يضمن حق كل من العامل وصاحب العمل، مضيفًا أن اختصاصات اللجنة تشمل البطالة والعمالة المصرية فس الخارج والهجرة غير الشرعية، والزيارات الميدانية.

ونوه بأن اللجنة ستجري زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والشركات والمصانع على مستوى الجمهورية، ليس فقط للمتعثرة منها وإنما الناجحة أيضًا، لإلقاء الضوء على البؤر المضيئة، كي تكون مثالًا يحتذى به لمعظم الشركات.