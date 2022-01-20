 ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

وكالات:
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 5:05 م | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 5:05 م
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في سوريا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة ،الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السفير ألكسندر كينشاك.

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