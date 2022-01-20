ماذا يحدث عندما تأكل بياض البيض وتتخلص من صفاره؟

يعتبر البيض من المأكولات الصحية، حيث يمكن أن يوفر 13 نوعًا مختلفًا من الفيتامينات والمغذيات، ولكن في الوقت الحاضر هناك اتجاه متزايد للتخلص من الجزء الأصفر من البيض، ووصفه بأنه غير صحي ويحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

ويعد هذا الاتجاه أكثر شيوعًا بين عشاق اللياقة البدنية الذين يحاولون بناء العضلات أو التخلص من الكيلوجرامات، ولكن في الحقيقة إذا تخلصت من الجزء الأصفر، سوف تحرم جسمك من العديد من العناصر الغذائية وستحصل فقط على نصف فوائد إضافة هذا الطعام الفائق إلى نظامك الغذائي.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول ماذا يحدث عندما يتناول الإنسان بياض البيض ويتخلص من صفاره.

*ماذا يوجد في صفار البيض؟

يحتوي صفار البيض على جميع العناصر الغذائية، بينما يحتوي الجزء الأبيض من البيضة على قدر ضئيل من العناصر الغذائية مقارنة بالصفار، حيث يتم تحميل البيضة الكاملة بفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك وستة فيتامينات ب مختلفة، وعندما يتعلق الأمر بالمعادن، فهي مليئة بالحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك وحمض الفوليك، ولكن توزيع هذه الفيتامينات والمعادن ليس بالتساوي.

ويحتوي الصفار على عناصر غذائية أكثر بكثير من البياض ويعني فقدانها أنك لا تحصل على العناصر الغذائية الكافية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الداخلية، وذلك لأن الجزء الأبيض غني بالبروتين فقط.

* الخطأ المتعلق بالصفار

يتخلص معظم الأشخاص من صفار البيض لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون والصوديوم، ولكن إذا كنت تستهلك البيض بكميات محدودة، وتتبع نظامًا غذائيًا صحيًا مع ممارسة التمارين الرياضة بانتظام، فلا داعي للقلق بشأن محتوى الكوليسترول والدهون.

من جانب آخر يحتاج الكثير من الأشخاص إلى كل من الكوليسترول والدهون لعدة أغراض، وذلك لأنه الكوليسترول ضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون، مما يساعد على زيادة مستويات الطاقة وبناء العضلات، كما أنه يساعد على بناء فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس.

وفي النهاية ينصح الخبراء بتناول بيضة كاملة، وذلك للحصول على جميع العناصر الغذائية، حيث يمكن أن يؤدي التخلص من الجزء الأصفر وتناول المزيد من البيض إلى الحرمان من العديد من العناصر الغذائية، لذلك بدلًا من تناول 4 بياض بيض يمكن تناول بيضتين كاملتين.