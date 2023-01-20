الدفاع البيلاروسية: تدريبات تكتيكية مشتركة للطيران الروسي والبيلاروسي

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن تدريبات جوية تكتيكية مشتركة لوحدات القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية تجري حاليا في بيلاروسيا.



وذكر بيان للدفاع الروسية، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة، أن وحدات من الطيران الروسية والبيلاروسي تقوم بتدريبات عسكرية مشتركة ضد عدو افتراضي بهدف تدمير مراكز القيادة التابعة له.



وأضاف البيان: "أن الطائرات تقوم بتدريب قتالي في ميدان "روزانسكي" بمنطقة "برييست" البيلاروسية، حيث تجري عمليات عسكرية افتراضية تقوم من خلالها الطائرات بقصف نقاط التحكم التابعة للعدو ومجموعة من المعدات والقوى العاملة للعدو، بينما يتم توفير غطاء جوي لمجموعات الهجوم والقاذفات الهجومية".



وأشار البيان إلى أن الطائرات تقوم من مطار "ماتشوليشي" بالقرب من مينسك بمهام إجراء الاستطلاع الجوي والسيطرة على أطقم المقاتلات المتعددة الأغراض، منوها بأن وحدات الطيران تنفذ المهام للغرض المقصود من جميع المطارات التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الروسية والبيلاروسية.