وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وجاكرتا تواجه فرصا جديدة للتنمية

أكد وزير الخارجية الصيني تشين قانج، أن العلاقات بين بلاده وإندونيسيا تواجه فرصا جديدة للتنمية حاليا، مشيرا إلى أن إندونيسيا، كدولة رئيسية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، شريكة مهمة أيضا في تعاون "الحزام والطريق".

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها تشين مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال وزير الخارجية الصيني إنه على استعداد للعمل مع نظيرته الإندونيسية لاتباع التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين للدفع من أجل إقامة مجتمع مشترك صيني-إندونيسي أوثق وأقوى.. مضيفا أن بلاده تشجع المزيد من الشركات الصينية عالية الجودة على الاستثمار في إندونيسيا، وتأمل في أن تقدم إندونيسيا المزيد من ضمانات السلامة والتسهيلات اللازمة.

وأوضح تشين أن الصين تدعم تماما عمل إندونيسيا في رئاسة "الآسيان" وتؤمن بأن إندونيسيا ستظهر قيادتها في تحقيق تنمية أكبر لمجتمع مصير مشترك للآسيان وتعاون شرق آسيا.

من جانبها، قالت مارسودي إن الصين شريكة مهمة لإندونيسيا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وإن بلادها تتطلع إلى تنمية العلاقات الثنائية وستعزز أنشطة التبادل الثنائي والتعاون المشترك مع الصين.

وأضافت أن إندونيسيا تولي أهمية كبيرة لضمان أمن المشروعات الصينية والموظفين الصينيين هناك وستبذل قصارى جهدها لضمان أمنهم.. موضحة أن إندونيسيا ترحب بقدوم السياح الصينيين في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الوزيرة الإندونيسية، التي تتولى بلادها رئاسة الآسيان هذا العام، إلى أنه سيتم ستكرس الجهود لتعزيز تنمية العلاقات بين الآسيان والصين، كما أنها تتطلع إلى الدعم المستمر من بكين.