وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن حزنه لحادث مصرع وزير الداخلية الأوكراني

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، عن حزنه العميق إزاء حادث تحطم مروحية أول أمس الأربعاء خارج العاصمة الأوكرانية (كييف)، ما أودى بحياة أكثر من 12 شخصا من بينهم وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي.



كما أعرب أوستن -خلال مؤتمر صحفي عقده في ألمانيا عقب اجتماع لوزراء دفاع الدول الداعمة لأوكرانيا- عن تعازيه لأوكرانيا ولعائلات الضحايا جراء هذا الحادث المأساوي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع جاء في وقت مضطرب.



وقال أوستن إن نحو 50 دولة بذلت جهودا من أجل مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها وردع التهديدات المستقبلية، مؤكدا أنه سيتم دعم دفاع أوكرانيا عن نفسها مهما كلف الأمر، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال مصممة على العدوان كما أن القوات الروسية تقوم بتعزيز هجماتها المروعة، مما أدى إلى مقتل العديد من الأوكرانيين الأبرياء.



وندد أوستن بالهجوم الصاروخي الذي وقع قبل عدة أيام على مدينة دنيبرو، مشيرا إلى مواصلة القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية ومحطات الطاقة بالإضافة إلى منشآت مدنية.



وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن فخره بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة مساعدتها الأمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن واشنطن الشهر الماضي أعلنت تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت بالإضافة إلى عربات قتال من طراز برادلي ومدرعات أخرى من ضمن حزمتها الكبيرة من المساعدات الأمنية.



وقال أوستن "إنه اليوم يعلن عن مساعدات أمنية جديدة أخرى لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ2.5 مليار دولار، ليصل إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 26.7 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية في شهر فبراير الماضي"، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة تقدم كل الإمكانيات من أجل مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن مدنها وسمائها.



وأضاف أوستن أن هذه الحزمة الجديدة ستساعد أوكرانيا في الحصول على المدرعات التي تحتاجها، بما في ذلك 59 عربة قتال أخرى من طراز برادلي و90 مدرعة من طراز سترايكر و53 مدرعة من طراز إمراب بالإضافة إلى 350 سيارة عسكرية من طراز هامفي.. كما أن هذه الحزمة ستقدم أيضا الآلاف من قذائف المدفعية.



وتابع أوستن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل ملتزمة ببذل قصارى جهدها من أجل مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها، حيث إنها تقدم للقوات الأوكرانية تدريبات عسكرية مشتركة بمساعدة جهود من الاتحاد الأوروبي وغيره.



وأشاد أوستن بالمساعدات التي قدمتها بولندا لأوكرانيا والتي من بينها مدرعات قتالية وتدريب القوات الأوكرانية وتوفير ملاجئ للاجئين الأوكرانيين، كما أشاد بالمساعدات العسكرية التي قدمتها كل من ألمانيا وكندا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، مما يعد استثمارا كبيرا لقدرة أوكرانيا في الدفاع عن سمائها.