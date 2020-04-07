 السيطرة على حريق نشب بسوبر ماركت ومقلة في إمبابة - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق نشب بسوبر ماركت ومقلة في إمبابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 11:27 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 11:27 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل سوبر ماركت ومقلة بمنطقة إمبابة في الجيزة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل سوبر ماركت وأخر مقلة أسفل برج، بشارع عمر بن الخطاب أرض الحداد بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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