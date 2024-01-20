إصابة جندي عراقي في قصف استهدف قاعدة جوية عراقية غربي البلاد

كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء اليوم السبت، عن أن جنديا عراقيا أصيب بجروح جراء القصف الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت مصادر في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لاستهداف بعدد من الصواريخ سقطت خلف مقر لواء عراقي في قيادة عمليات الجزيرة مما تسبب باصابة أحد الجنود بجروح بسيطة وأضرار بمقر اللواء 29 الفرقة السابعة للجيش العراقي.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت مساء اليوم، أنها قصفت قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية برشقة صاروخية في محافظة الأنبار غربي بغداد.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، وزع مساء اليوم، أنه "إستمرارًا بنهج المقاومة ضد قوات الإحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الأسد المحتلة غرب العراق برشقة صاروخية".

وأكدت المقاومة الإسلامية "استمرارها في دك معاقل العدو".