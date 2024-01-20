4 من رواد الفضاء الأوروبيين ينضمون إلى محطة الفضاء الدولية

انضم أربعة من رواد الفضاء الأوروبيين بنجاح في محطة الفضاء الدولية بعد عملية التحام ناجحة ، وظهروا خلال استقبالهم من جانب طاقم محطة الفضاء الدولية اليوم السبت.

ومن المقرر أن يبقى الوافدون الجدد، الذين وصلوا على متن مركبة الفضاء "سبيس إكس كرو دراجون" بتكليف من أكسيوم سبيس، وهي شركة أمريكية ممولة من القطاع الخاص ومقرها هيوستن، على متن محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوعين.

وانطلق الرواد مايكل لوبيز أليجريا، رائد فضاء ناسا المولود في إسبانيا، والإيطالي التر فيلادي، والسويدي ماركوس واندت، والتركي ألبير جيزيرافجي، من كيب كانافيرال في فلوريدا يوم الخميس.

ويشار إلى أن جيزيرافجي هو أول مواطن تركي يرتاد الفضاء.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن واندت كان الأول من جيل جديد من رواد الفضاء الأوروبيين الذين شاركوا من خلال شركة "أكسيوم سبيس" في رحلات تجارية مأهولة.

ومن بين التجارب العشرين التي سيجريها، هي آثار تصميم أماكن الإقامة الفضائية على مستويات إجهاد رواد الفضاء وفك تشفير التغيرات في بنية الخلية في ظروف انعدام الوزن. وجرى تنظيم الرحلة من جانب شركة أكسيوم سبيس بالتعاون مع ناسا وسبيس إكس.

وبحسب تقارير إعلامية تصل تكلفة الرحلة 50 مليون يورو (55 مليون دولار) للشخص الواحد من مرتادى الفضاء .