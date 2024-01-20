أحلام تطرح ألبومها الجديد «السيدة الأولى»

تستعد الفنانة أحلام، لطرح ألبومها الجديد «السيدة الأولى»، والذي يتكون من عدة أغاني، تتعاون فيهم مع شعراء ومُلحنين مختلفين.

ونشرت أحلام من الألبوم 5 أغاني جميعهم من ألحان الموسيقار طلال، ولكل أغنية طابعها الخاص، ولونها المُنفرد، ولكن اعتمدت أحلام على ستايل «الملكات» في بوستر أغنية الألبوم «السيدة الأولى».

وأعرب الموسيقار طلال عن سعادته بالتعاون مع الفنانة أحلام، وتقديم باقة من أجمل الأغاني، والتي ستكون مفاجأة للجمهور، إذ يتميز الألبوم باحتوائه على أغاني متنوعة.

وعلي جانب آخر روجت أحلام لألبومها الجديد من خلال رسالة عبر حسابها الرسمي بـ«إكس»، وكتبت فيها: «انتهيت من تسجيل وتصوير ألبومي الجديد، وهو يتكون من خمس أعمال رائعة، أنا متأكدة أنها ستكون من ضمن أرشيفي الفني المتميز من الحان الموسيقار الكبير طلال».

وتابعت أحلام: «هو من دائمًا يميزني بالتعاون معه ويثق في صوتي أنه سيوصل أعماله بأحساس يصل إلى الجماهير العربية، ألبوم لا يشبه أي ألبوم لأنه متنوع من حيث الألحان والكلمات والتوزيع لأهم موزعين الوطن العربي ايضًا وأهم مهندسين وأهم استوديوهات.. شكرًا للموسيقار الكبير على ثقته فيني ودائمًا أنا من أحرص على التعاون أيضًا معه بمشيئة الله».

تفاصيل ألبوم أحلام المكون من 5 أغاني:

أغنية «السيدة الأولى»: كلمات عبدالله أبوراس، ألحان الموسيقار طلال، توزيع عصام الشرايطي.

أغنية «أخفي الهوى»: كلمات ابن الفارض، توزيع موسيقي عصام الشرايطي.

أغنية «يا هلا»: كلمات على مساعد، توزيع موسيقي، عصام الشرايطي.

أغنية «أيام الصفاء»: كلمات الأمير عبدالله الفيصل، توزيع موسيقي عمر الصباغ.

الأغنية الخامسة «لله درك»: كلمات على مساعد، توزيع عمر صباغ.