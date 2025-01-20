هل تستقبل واشنطن سفيرا جديدا لموسكو الأسابيع المقبلة؟

قال عضو كبير في البرلمان الروسي للتلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت موسكو بموافقتها على تعيين سفير روسي جديد في واشنطن.

وقال جريجوري كاراسين، رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، إن السفير الجديد ربما يعين رسمياً في الأسابيع المقبلة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ولكن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قالت لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء: "لم يتم تلقي الموافقة بعد".

ولم يذكر كاراسين ولا زاخاروفا اسم السفير الجديد. وآخر سفير روسي لدى الولايات المتحدة هو أناتولي أنتونوف الذي ترك منصبه في أكتوبر.

وذكرت صحيفة "كومرسانت" في نوفمبر أن روسيا ستعين ألكسندر دارشيف، الذي يرأس حالياً إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، سفيراً جديداً لها في واشنطن.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كلف مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام من تنصيبه.

وذكرت القناة نقلا عن مصادر مطلعة أن "الرئيس المنتخب دونالد ترامب كلف مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام الأولى بعد أدائه اليمين الدستورية".