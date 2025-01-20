يقدم الفنان أحمد حلمي، العرض المسرحي "بني آدم" بداية من 23 يناير وحتى الأول من فبراير المقبل، على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتدور أحداث العرض المسرحي في إطار كوميدي حول شخصية "ناجي" وابنته "فرح"، اللذين يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح غاضبة تدعى "غندور"، وبينما تحاول "فرح" إحياء المسرح، يتحول "غندور" إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، ومع تطور الأحداث، يكتشف "غندور" جوانب جديدة من الإنسانية لم يكن يعرفها من قبل.

ويشارك أحمد حلمي، بطولة مسرحية "بني اَدم" عدد كبير من نجوم الفن ومنهم مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، وإيمان السيد، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وياسمينا العبد، واَخرين.

وقدم أحمد حلمي، خلال العامين الماضيين، مسرحيات ناجحة منها "ميمو" التي قدمها في القاهرة والسعودية خلال 2023، والتي حققت نجاحًا وإقبالًا جماهيريًّا، ومسرحية "تييت".