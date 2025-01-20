زعيم جماعة الحوثي: وصلنا لقلب إسرائيل وألحقنا ضررا باقتصادها

قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، الاثنين، إن قواتهم تمكنت من استهداف عمق إسرائيل وألحقت ضررا باقتصادها، مشيرا إلى جاهزية الجماعة للتدخل الفوري حال تراجعت تل أبيب عن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للحوثي، غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف الحوثي: «نحن في جهوزية مستمرة للتدخل الفوري في أي وقت يعود فيه العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وجرائم الإبادة والحصار على قطاع غزة».

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، ويتكون من 3 مراحل مدة كل واحدة 42 يوما.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير الجاري، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

أوضح الحوثي، أن "النشاط الملاحي لإسرائيل عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي توقف بشكل كامل، وبالتالي توقف ميناء أم الرشراش (إيلات/ جنوب) بشكل نهائي عن العمل.

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني ثم الإسرائيلي فشل في الضغط على العمليات اليمنية لإيقافها، وتغيير موقف الشعب اليمني الداعم والمساند لفلسطين.

وأكد في هذا السياق، أن الأمريكي استخدم في عدوانه على اليمن طائرات الشبح، وحاملات الطائرات التي كان يرعب بها كبار منافسيه في العالم، إلا أنه فشل في ثني اليمن عن مواقفه الإيمانية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن حاملات الطائرات روزفلت و لينكولن ثم ترومان، هربت جميعها من البحر الأحمر، وأصبحت في حالة الدفاع بدلا من أن تكون في موضع الهجوم.