 زيلينسكي: ترامب يهدف إلى سلام عادل وطويل الأمد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: ترامب يهدف إلى سلام عادل وطويل الأمد

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 يناير 2025 - 10:58 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يناير 2025 - 10:58 م

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بأنه "يوم أمل لحل العديد من المشاكل ، ومن بينها التحديات العالمية".

وقال زيلينسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "الرئيس ترامب حاسم دائما، وسياسة السلام المبني على القوة التي أعلنها ستوفر فرصة لتعزيز القيادة الأمريكية وتحقيق سلام عادل وطويل الأمد ، وهي تأتي على رأس الأولويات ".

وأضاف إن القرن الحالي يجري تشكيله، داعيا إلى العمل المشترك لضمان نجاح الديمقراطيات.

 وأضاف في تغريدته، متمنيا لترامب النجاح: "نتطلع إلى تعاون فعال ومنفعة متبادلة.  نحن أقوى معا ، ويمكننا توفير المزيد من الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي للعالم ولدولتينا ".


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