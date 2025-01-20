اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة بتروجاس للعام المالي 2025/2026

اعتمد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الموازنة التخطيطية للعام المقبل لشركة لشركة الغازات البترولية "بتروجاس"، بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية وقيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول، بحسب بيان البترول اليوم.

وخلال الجمعية، أكد الوزير، الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم ضمن المحاور الـ6 الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير المنتجات البترولية للمواطنين ومنها تلبية الاحتياجات اليومية لهم من أسطوانات البوتاجاز، والمحور الخاص باستغلال البنية الأساسية وتطويرها سواء مستودعات تخزين أو مصانع تعبئة او منافذ توزيع، وبالنسبة للمحور الأهم لمنظومة العمل البترولى والخاص بالسلامة والصحة المهنية.

ووجه الوزير، بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي لدى العاملين بأهمية هذا المجالات؛ لتحقيق أقصى درجات الأمان حفاظاً على أرواحهم.

وكلف بدوي، بأهمية تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في منظومة العمل البترولي والاهتمام ببرامج التدريب للجنسين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والتحول الرقمي لمواكبة احتياجات سوق العمل البترولي، بالتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة والنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.

واستعرض محمد فرحات رئيس شركة بتروجاس، أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2026-2025، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة والمشروعات المخططة، واستكمال مراحل مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة "الإسكادا" الذي يعد نموذجا ناجحا في تحقيق التحول الرقمي بأنشطة قطاع البترول.