عمرو أديب عن تنصيب ترامب: هناك انتشاء غير طبيعي وحالة تفاؤل مرعبة

علق الإعلامي عمرو أديب، على تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسًّا للولايات المتحدة.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن هناك حالة انتشاء غير طبيعية وحالة تفاؤل مرعبة ومبالغة شديدة فيما سيحدث في أمريكا وخارجها.

وأضاف أن صدى كلمة ترامب في خطاب التنصيب أثارت توقعات بتغيير شكل العالم وبالأخص الاقتصاد، كما تم تداول ألفاظ مثل بدء العصر الذهبي لأمريكا والعمل على تحقيق السلام، حيث يطمح ترامب لأن يحصل على جائزة نوبل للسلام خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن ترامب وجه إهانة كاملة للعهد الذي سبقه، موضحًا أن كلًا من الرئيس السابق جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس كانا يحضران المراسم ويستمعان إلى سبّهما في العلن.

ولفت إلى أن مراسم التنصيب لم تكن المكان المناسب لأن تتم توجيه إهانة لبايدن ونائبته، حيث تحدث ترامب عن دولة مهزومة وحكومة فاسدة.

وأدى دونالد ترامب، مساء الاثنين (بتوقيت القاهرة) اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.

وسبقه في ذلك أداء جيه دي فانس يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أول من صافحهم ترامب في أعقاب أدائه اليمين خلال المراسم التي أجريت في داخل مبنى الكونجرس.

وأطلقت المدفعية طلقاتها فور أن أدى ترامب باليمين الدستورية.

وكان من المقرر أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكابيتول، لكنه سيكون الآن داخل مجمّع الكونجرس بسبب البرد القارس.