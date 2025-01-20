محافظ الإسماعيلية يتابع سير العمل في الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإجراءات إدارة الأزمات

تفقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة؛ لمتابعة سير العمل بالشبكة وإجراءات إدارة الأزمات، وكيفية التعامل معها من خلال التنسيق الكامل بين الجهات كافة.

وأكد "جلال"، أهمية مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والذي يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأضاف "جلال"، أن الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ، من خلال ربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية والكهرباء، وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيس، وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ.

وتهدف الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إلى تحقيق السيطرة الكاملة، والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، ودعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.