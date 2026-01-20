اتفاقية تركية قطرية للتعاون في مجال الأنظمة غير المأهولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقّعت شركة STM التركية للصناعات الدفاعية والتقنيات الهندسية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة برزان القابضة التي تتخذ من قطر مقرا لها.

وأوضحت STM الرائدة في الصناعات الدفاعية في بيان، الثلاثاء، أن مراسم توقيع المذكرة جرت على هامش معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) المقام في قطر.

وحضر مراسم التوقيع وزير الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من المدير العام لشركة STM أوزغور غولر يوز، والرئيس التنفيذي لمجموعة برزان القابضة محمد بن بدر الصداح.

وأضاف البيان أن المذكرة تشمل التعاون في إنتاج ودمج أنظمة الطائرات المسيرة التكتيكية في قطر، إضافة إلى تطوير قدرات الدوحة المستقبلية.

وبموجب الاتفاقية ستقدم شركة STM لنظيرتها القطرية الدعم في مجالات الهندسة وتطوير الأنظمة ودمج التكنولوجيا، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية للتقنيات الدفاعية في قطر وفق المعايير الدولية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تقييم نطاق التعاون بين الشركتين ضمن رؤية واسعة يمكن أن تشمل الأنظمة الجوية والمنصات البحرية غير المأهولة.

وانطلق معرض "ديمدكس 2026" الاثنين، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الدوحة، ويستمر حتى 22 يناير الجاري.