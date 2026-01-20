أدت السيول الناجمة عن الأمطار في تونس، الثلاثاء، إلى مصرع شخصين، وشلل الحركة بالعاصمة، وتعليق الدراسة في 11 ولاية، مع إغلاق بعثات دبلوماسية أبوابها مؤقتا.

وقال مسئول إدارة العمليات والمتابعة بالدفاع المدني خليل المشري في تصريح للإذاعة الحكومية، إن مواطنين لقيا مصرعهما بمدينة المكنين بولاية المنستير (شرق) بسبب الأمطار الغزيرة والتقلبات المناخية.

ودعا المشري جميع المواطنين إلى ضرورة تقليص تحركاتهم وتجنب المجازفة وخاصة عبور الأودية.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة النقل بالعاصمة تونس توقف حركة المترو والسكة الحديد في الضاحية الشمالية، وتوقف خطوط الحافلات في الضاحية الجنوبية، مع تغيير مسالك عدد من خطوطها مؤقتا لحين انخفاض منسوب المياه.

وأوضحت الشركة في بيان أن "تلك الإجراءات تمت تبعا لتواصل نزول الأمطار بغزارة وتسبّبها في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات، وتراكمها على مستوى السكة الحديدية".

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الولايات التي أعلنت تعليق الدروس في جميع المستويات التعليمية إلى 11 ولاية من أصل 24، بسبب استمرار الاضطرابات الجوية.

من جهة ثانية، أعلنت عدة بعثات دبلوماسية في تونس في تدوينات على "فيسبوك" إغلاق أبوابها مؤقتا بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها تونس، مع تأجيل المواعيد وتسليم جوازات السفر إلى موعد لاحق.

وشملت هذه البعثات الدبلوماسية، سفارات ألمانيا وهولندا ومصر وكندا والقنصلية العامة الفرنسية.

من جهته، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي) تسجيل كميات قياسية من الأمطار، بلغت في المنستير 230 ملم، وفي وزغوان 212، وسيدي بوسعيد بالعاصمة 206 ملم وقرمبالية (ولاية نابل) 179 ملم.