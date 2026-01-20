اتحاد النقابات الألمانية يرفض «خطاب الأزمات والتقشف» في نقاشات التقاعد

أعلن الاتحاد الألماني للنقابات العمالية أنه يُعِد تصورات بشأن مستقبل المعاشات التقاعدية من خلال لجنة مستقلة يشكلها بنفسه، وذلك كبديل للجنة الخبراء التابعة للحكومية الألمانية.

وقالت رئيسة الاتحاد، ياسمين فاهيمي، في برلين، إن الهدف هو إيجاد توازن "أمام خطاب الأزمات والتقشف الدائم في النقاش حول التقاعد".

وعلى غرار لجنة التقاعد التابعة للائتلاف الحاكم، من المقرر أن يقدم الخبراء الـ13 الذين اختارهم الاتحاد مقترحاتهم بحلول الصيف المقبل.

وفي مستهل عام الإصلاح الذي أعلنته الحكومة لعام 2026، يعارض اتحاد النقابات تقليص أنظمة الرعاية الاجتماعية وخفض العمالة في القطاع العام.

وفي إشارة إلى النقاشات حول استمرار دفع الأجور في حال المرض، أو زيادة ساعات العمل، أو رفع سن التقاعد، قالت فاهيمي إن حقوق العمال ودولة الرفاه الاجتماعي ليست سبب الضعف الاقتصادي، وأضافت: "لا شيء من هذا سيساعد على تحسين حجم الطلبات في الاقتصاد أو ملء دفاتر الطلبات من جديد".

وترى رئيسة الاتحاد، أنه "من دون وظائف آمنة لن يكون هناك قبول للتغيير. ومن دون ابتكار لن تكون هناك آفاق للتشغيل".