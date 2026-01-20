قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة تباينًا في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل على مختلف الأنحاء.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة والناس»، أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة نهارًا، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 17 و18 درجة مئوية، مع أجواء مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية، ودافئة نسبيًا على المحافظات الجنوبية.

وأوضحت أن فترات الليل ستشهد طقسًا شديد البرودة، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد وبعض مناطق الوادي الجديد.

وأشارت إلى أن غدا الأربعاء سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع تراجع نسبي في برودة الأجواء ليلًا، على أن تستمر هذه الحالة الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل.

وحذّرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد من فرص سقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري يومي الثلاثاء والأربعاء، لافتة إلى أن يوم الخميس قد يشهد امتداد فرص الأمطار إلى بعض المحافظات الداخلية، وتتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة.

ونبّهت إلى نشاط متوقع للرياح على بعض المناطق، قد يصاحبه إثارة للرمال والأتربة، بما قد يؤثر على مرضى الجيوب الأنفية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الشبورة المائية المتوقعة غير مؤثرة على حركة المرور، مع احتمالية كثافتها على بعض الطرق المؤدية من وإلى سيناء ومدن القناة.

وشددت غانم على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية بارتداء الكمامات خلال الأيام المقبلة.