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شيكابالا: مطار القاهرة تحول إلى مطار الزمالك

محمد عبد المحسن
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 11:47 م | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 11:47 م

دعى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، جماهير فريقه للحضور إلى مطار القاهرة للاحتفال مع الفريق بعد التتويج بلقب السوبر المحلي على حساب الأهلي.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «ننتظر استقبال الجماهير لنا في المطار لأن ضيق الوقت حرمنا من الاحتفال بالسوبر الإفريقي».

وأضاف قائد الزمالك: «مطار القاهرة تحول لمطار الزمالك، في الأغلب سنتحرك الساعة 1 ظهرا ونصل إلى مصر الساعة 5».

وتوج نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري الرابعة في تاريخه اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيحة 4-3 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.


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