الزمالك يواجه الأهلي بنفس تشكيل الترجي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام إلى ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء اليوم، الخميس، حيث تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي، حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، مع الزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم ذاته، للمنافسة على لقب السوبر للمرة الثانية على التوالي.

النسخة الأخيرة من البطولة جمعت بين الفريقين، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز والتتويج بلقبه الحادي عشر في تاريخ البطولة التي انطلقت في 2001، ليؤكد على الأرقام المميزة له في البطولة.

ويتجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك إلى الاعتماد على التشكيل الأخير للفريق أمام الترجي التونسي خلال مباراة السوبر الإفريقي، والتي فاز بها الزمالك بنتيجة 3-1 .

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.