الهند: 8 مواطنين بين مصابي كورونا على متن السفينة اليابانية

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أعلنت السلطات الهندية اليوم الخميس إصابة مواطن هندي موجود على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" بفيروس كورونا ما يرفع عدد المصابين الهنود على متن السفينة إلى ثمانية أشخاص.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن 138 هنديا موجودون على متن السفينة الراسية بميناء "يوكوهاما" الياباني بينهم 132 من أفراد الطاقم وستة ركاب.

وتابعت السفارة أن الحالة ظهرت بين 79 حالة جديدة أعلن عن وجودها على متن السفينة، مضيفة أن المرضى الثمانية يتلقون العلاج وتتجاوب حالتهم بشكل جيد.

وكانت السفارة أكدت سابقا أنها تبذل جهودها لإخراج مواطنيها من السفينة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وتناقشت بشأن ذلك مع السلطات اليابانية وإدارة الشركة.