مدير الطيران المدني السوري: محيط مطار حلب مؤمن بشكل كامل

قال المدير العام للطيران المدني السوري، المهندس باسم منصور، إن محيط مطار حلب والمدينة تحررا بالكامل وتم تأمينهما بشكل كامل من قبل الجيش العربي السوري.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الخميس، أن مطار حلب الدولي باشر أول رحلة للخطوط السورية من دمشق إلى حلب أمس، لافتًا إلى أن الملاحة والممرات الجوية للإقلاع والهبوط أصبحت آمنة.

ولفت إلى إعادة تأهيل المطار بشكل كامل ووضع أفضل التجهيزات الملاحية وتجهيزات سلامة الطيران، وأجهزة تفتيش الحقائب؛ من أجل أمن وسلامة المطار، مشيرًا إلى عودة الرحلات إلى الشارقة ودبي والكويت والقاهرة، وكل الأماكن التي بها الجالية السورية.

وأوضح أن مطار حلب الدولي كان مربوطًا بـ40 محطة عالمية، وفقًا لاتفاقيات النقل الجوي، ما قبل أحداث الحرب في سوريا عام 2011، ذاكرًا أن المطار يسعى لإعادة هذه الاتفاقيات بعد تأمين المطار بشكل كامل.

وأشار إلى أن وصول السوريين إلى حلب يؤمن سهولة التواصل والوصول إلى المدينة من أجل؛ زيارة الأهل أو إعادة النشاط، موضحًا أن السوريين كانوا يتوافدون على سوريا عبر مطار دمشق في السابق.

وأعلنت سوريا، أمس الأربعاء، استئناف العمل في مطار حلب الدولي بعد توقف دام ثماني سنوات منذ سيطرة الفصائل المعارضة على الأحياء الشرقية لمدينة حلب.