الحكومة اليمنية: الحوثيون يستخدمون المدنيين كدروع بشرية خلال هجومهم على مأرب

أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تستخدم المدنيين كدروع بشرية خلال هجومها على محافظة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، عن مصادر عسكرية - لم تسمها - القول إن "الحوثيين يستخدمون النازحين المقيمين في مخيم الزور في منطقة صرواح في مأرب كدورع بشرية في المعارك المتواصلة في المحافظة".

وأضافت المصادر أن 12 مقاتلا من القوات الشرعية و20 عنصرا من الميليشيات قتلوا في مواجهات خلال الساعات الـ24 الماضية في شمال وغرب مأرب.

يشار إلى أن المعارك في المدينة الواقعة على مقربة من بعض أغنى حقول النفط اليمنية، قد فاقمت المخاوف حيال سلامة مئات الآلاف من النازحين المدنيين الذين يحتمون في مخيّمات في الصحراء المحيطة.. وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مأرب.

كما حذرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث كارثة إنسانية في اليمن، حيث قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي إن "ما يحصل في اليمن يعرض ملايين المدنيين للخطر، خصوصا مع وصول القتال إلى مخيمات النازحين".