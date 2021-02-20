السفير المصري الجديد لدى جواتيمالا يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية

تقدم يسري محمد خليل، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى جواتيمالا، بأوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية جواتيمالا، أليخاندرو جياماتي.



وحسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، على موقع «فيسبوك»، صباح السبت، نقل السفير خليل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجواتيمالي، وتمنياته له بالنجاح في تحقيق الرخاء لبلاده، وكذلك تضامن الحكومة المصرية مع شعب وحكومة جواتيمالا في الآثار المدمرة التي خلفها الإعصارين الأخيرين «إيتا وإيوتا».



كما استعرض الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وأهمها إمكانية قيام مصر بتصدير المنتجات التي تحتاجها جواتيمالا من الدواء، والبلاستيك، والأغذية والأعشاب، والأسمدة، ومواد البناء والسيراميك، مؤكدًا أهمية العمل على دفع التبادل التجاري بين البلدّين وتشجيع زيارات رجال الأعمال.



من جهته، رحب رئيس جواتيمالا بسفير مصر، مؤكدًا على المكانة التي تكنها بلاده لدور مصر الريادي عبر التاريخ، واعتزازه بمستوى العلاقات السياسية بين الدولتيّن.