ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 353371

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في لبنان حتى، اليوم السبت، إلى 353371 بعد تسجيل 2323 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4297 بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 2323 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بينها 2299 من بين المقيمين و24 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 353371 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4297 منذ 21 فبراير الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

وبدأت يوم الأحد الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح تحالف شركتي فايزر/بيونتيك يوم السبت الماضي وتضمت حوالي 28 ألف و500 لقاح.

ووصلت الدفعة الثانية من اللقاحات اليوم السبت وتضمنت حوالي 31500 جرعة من لقاح فايزر.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.