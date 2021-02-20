رئيس وزراء تايلاند ينجو من تصويت بسحب الثقة



نجا رئيس وزراء تايلاند، برايوث تشان أوتشا من تصويت بسحب الثقة في البرلمان، بعد نقاش استمر أربعة أيام، انتقدت فيه المعارضة حكومته بسبب تعاملها مع تفشي جائحة فيروس كورونا والاقتصاد ومزاعم بشأن الفساد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



ورفض 272 مشرعا الاقتراح بسحب الثقة ضد رئيس الوزراء، مقابل 206 صوتوا لصالحه، طبقا لتقرير حول جلسات البرلمان، بثه التلفزيون اليوم السبت.



كما نجا تسعة وزراء آخرين من تصويت بسحب الثقة، بعد أن دعمتهم أحزاب الائتلاف، التي تؤيد حكومة برايوث.



وسيسمح نجاة برايوث، زعيم انقلاب الذي أصبح رئيسا للوزراء، للمرة الثانية، من تصويت بسحب الثقة له بمواصلة جهود حكومته في الحد من تداعيات موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، التي تهدد بعرقلة انتعاش اقتصادي ناشيء.



وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تكثف جماعات مؤيدة للديمقراطية حملتها في الشوارع من أجل استقالة رئيس الوزراء وإعادة صياغة ة الدستور وإصلاح الملكية.



كان برايوت زعيم انقلاب عسكري 2014 الذي أطاح بحكومة منتخبة قبل تطبيق مجلسه العسكري قوانينا انتخابية جديدة تفضل عودته كرئيس للوزراء.



ورغم أن غالبية اعضاء البرلمان من المؤيدين له، فإن برايوت مازال يواجه ضغطا من المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات كبيرة تدعو إلى استقالته منذ العام الماضي.



تجمع أكثر من ألف ناشط خارج البرلمان اليوم السبت احتجاجا على حكومة برايوت.