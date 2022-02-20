 زيلينسكي يؤكد في اتصال مع ماكرون على الاستعداد للحوار - بوابة الشروق
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زيلينسكي يؤكد في اتصال مع ماكرون على الاستعداد للحوار

د ب أ
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 8:20 ص | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 8:20 ص

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للحوار، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه روسيا مستعدة لغزو أوكرانيا.

وقال زيلينسكي لماكرون إنه لن يرد على استفزازات الانفصاليين الموالين لروسيا، وفقا لبيان صدر عن الإليزية.

وناقش الرئيسان الحاجة والسبل الممكنة للتهدئة الفورية والتسوية عبر السبل السياسية والدبلوماسية.

ومن المقرر أن يجري ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية يوم الأحد لمناقشة الوضع. والتقى ماكرون ببوتين في موسكو الأسبوع الماضي، واتصل به بالفعل عدة مرات بشأن النزاع.

وحذرت قوى غربية من أن موسكو ربما تخطط لغزو أوكرانيا وقالت خلال الأيام الأخيرة إن روسيا ربما تستخدم عملية تحت مسمى غير حقيقي للتأكيد على ذريعة لشن هجوم. ونفت موسكو أي نية للغزو.


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