رئيس وزراء سلوفينيا يواجه ضغوطا قبل الانتخابات لعرقلة اتفاق له صلة بنظيره المجري

يواجه رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانسا، ضغوطا قبل الانتخابات التي تجرى في أبريل المقبل، لعرقلة اتفاق، من شأنه أن يسلم جزء كبير من أكبر مجموعة سياحية في البلاد إلى مشتر، له صلات بأسرة رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، إن الأحزاب السياسية دعت إلى اجتماع برلماني استثنائي، في 28 فبراير، لمطالبة الدولة بممارسة حقها في شراء الحصة المعنية، في مجموعة "سافا دي دي"، التي تسيطر على الفنادق الممتدة، على ساحل البحر الادرياتيكي، إلى شاطئ بحيرة "بليد"، في جبال "الألب".

ويواجه رئيس وزراء سلوفينيا، الذي يسعى للفوز بإعادة انتخابه، في 24 أبريل المقبل، الآن، مخاطر شركاء تحالف محتملين، بشأن اتفاق محتمل بين شركتين خاصتين في بلد، معروف منذ زمن طويل، بإحجامه عن بيع شركات مملوكة للدولة.

وقال روبرت جولوب، الذي تفوقت "حركة الحرية" التي يتزعمها على الحزب "الديمقراطي" بقيادة يانسا في أحدث استطلاع رأي أجراه معهد "ميديانا"، هاتفيا "يتعين بيع مثل هذه البنية التحتية السياحية بشفافية، وليس من خلال روابط أسرية لحاكم مجاور".