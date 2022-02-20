نائبة الرئيس الأمريكي: هناك احتمالية كبيرة لنشوب حرب في أوروبا

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، إن «العقوبات ستكون أفضل وسيلة للردع ونعول على الحوار مع روسيا»، وذلك تعقيبًا على الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكرت أن هناك احتمالية كبيرة لنشوب حرب في أوروبا، مؤكدة أن بلادها تعمل على الحد من تكلفة نشوب أزمة في الطاقة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأضافت خلال كلمة لها ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، مساء الأحد، أن «الولايات المتحدة تقدر رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لكن الأمر يتطلب وقتًا»، لافتة إلى تصعيد العقوبات الأمريكية إذا أقدمت روسيا على الاعتداء على أوكرانيا.